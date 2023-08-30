В Приват24 открыли продажу валюты: как это работает

Чтобы купить валюту, клиенту банка нужна валютная карта

Украинцы могут покупать валюту в "ПриватБанке", так как банк открыл продажи. Сделать это можно в режиме онлайн в приложении "Приват24".

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения. Также украинцам дали пошаговую инструкцию, как можно это сделать.

Доступ к покупке валюты "ПриватБанк" открыл для клиентов с 29 августа 2023 года. Зачисляться доллар или евро будут на валютные карточки или счета с учетом всех требований НБУ. В месяц установлен лимит на проведение таких операций — разрешено покупать не больше 50 тысяч гривен. По словам члена правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, продажа валюты в "Приват24" осуществляется по нынешнему карточному курсу банка: доллар — 37,45 гривны, евро — 41,6 гривны.

Как купить валюту в "Приват24"

Для того чтобы купить валюту онлайн в "Приват24" нужно зайти в меню "Переводы на карты".

Далее выбрать гривневую карту, с которой спишут средства за покупку, и валютную карту, куда будет зачислен доллар или евро. Если же у клиента нет валютной карты, то ее можно оформить за несколько секунд тоже в приложении, не выходя из дома. Это будет виртуальная карта, у которой не будет пластиковой копии.

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