"ПриватБанк" изменил условия пользования банковскими картами

Такой банковской картой не рекомендуют делать платежи в Интернете

Владельцам банковских карт от "ПриватБанка", у которых закончился или подходит к концу срок их действия, не нужно идти в отделение банка для перевыпуска карты. С 1 августа 2023 года финучреждение ввело новшество — срок действия карты, указанный на пластике, продлевается автоматически.

Об это сообщили в пресс-службе "ПриватБанка". Таким образом картой можно будет пользоваться еще 24 месяца, то есть два года.

Такими картами можно выполнять любые банковские операции без каких-либо ограничений:

проводить расчеты в магазинах через POS-терминал;

снимать наличные из банкоматов;

осуществлять операции в приложении "Приват24";

пополнять счет любым удобным способом.

Однако в банке дали рекомендацию на счет оплаты в Интернете — для этих целей лучше выпустить специальную digital-карту. Для этого также не нужно посещать отделение банка, а достаточно зайти в "Приват24". Далее на эту digital-карту рекомендуется перевести нужную сумму, чтобы производить оплату на сайтах, в приложениях или другими способами в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "ПриватБанке" отреагировали на требование НБУ обменивать старые и изношенные доллары. Финучреждение заявило, что обменивать будет все купюры на которых нет сильных повреждений и они пригодны для дальнейшего использования.