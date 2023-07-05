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Украинцам дали хороший стимул: сколько можно заработать на банковских вкладах во второй половине года

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Сколько можно заработать на депозитах Новость обновлена 05 июля 2023, 16:05
Сколько можно заработать на депозитах. Фото antikor.com.ua

Хотя НБУ может преподнести сюрприз, вкладчики смогут заработать

Уже начиная с июля доходы украинцев, которые вложат свободные средства в банковские депозиты, может ожидать сюрприз в виде снижения доходов с размещения этих средств.

Такой прогноз "Телеграфу" дал председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов и подчеркнул, что это может случиться из-за возможных изменений в финансовой политике НБУ.

Председатель правления банка Глобус Сергей Мамедов

По словам банкира, высокие ставки по депозитарным сертификатам НБУ – до 25%, побуждают коммерческие банки активно привлекать средства населения на депозиты под 20-21% годовых, что несомненно выгодно для украинцев, имеющих свободные средства. Это является также одним из факторов укрепления курса гривны к доллару, приближающемуся к официальному в 36,6 грн.

Стабилизация курса гривны может привести к снижению НБУ учетной ставки во 2-м полугодии с нынешних 25% до 20%, что повлечет и падение ставок по депозитам для вкладчиков на 3-4% (до 17-18%), что будет вполне прогнозируемой реакцией рынка на почти "нулевую" инфляцию.

"В целом, инфляция не "съест" вклады граждан, а чистая прибыль по гривневым депозитам в зависимости от размера и срочности вклада не претерпит существенные изменения, то есть останется максимально привлекательной. Чистая прибыль составит 3-6%, что является хорошим стимулом для граждан открывать более длительные во времени вклады", — подчеркнул Сергей Мамедов, говоря о надежности и выгодности банковских депозитов до конца года.

Тем временем НБУ изменил правила внесения наличных через платежные терминалы. Теперь с 1 августа обязательной станет процедура ввода номера мобильного телефона для проведения подобной операции.

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#Банки #Депозиты #Глобус Банк