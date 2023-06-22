Проблема с обменом старых и изношенных долларов: "ПриватБанк" сделал заявление

Украинские банки начали прислушиваться к рекомендациям НБУ

"ПриватБанк" отреагировал на требование Нацбанка касательно обмена старых и изношенных наличных долларов в своих кассах.

Как сообщили в пресс-службе банка, сейчас "ПриватБанк" осуществляет все обменные операции с валютой по действующим нормам и правилам.

Там же уточнили, что обменивать будут "все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения, которые пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала".

Также в банке сообщили, что с 20 июня возобновили сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.

Как известно, 20 июня НБУ отменил перечень признаков незначительного износа банкнот. Все банки должны осуществлять валютно-обменные операции с купюрами, подлинность которых удалось подтвердить с использованием счетчиков и детекторов.

Ранее украинцы жаловались, что даже за незначительные или незаметные глазу дефекты при обмене валюты в банках и обменниках требовали "комиссию" до 30%.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие банки продолжали или продолжают игнорировать требование НБУ по поводу обмена долларов.