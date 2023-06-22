Проблема з обміном старих та зношених доларів: "ПриватБанк" зробив заяву

Українські банки почали дослухатися до рекомендацій НБУ

"ПриватБанк" відреагував на вимогу Нацбанку щодо обміну старих та пошкоджених доларів у своїх касах.

Як повідомили у прес-службі банку, зараз "ПриватБанк" здійснює всі обмінні операції з валютою за чинними нормами та правилами.

Там же уточнили, що обмінюватимуть "всі банкноти без ознак підробки або значного пошкодження, які придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без обмежень за роком випуску банкнот іноземної валюти та їхнього номіналу".

Також у банку повідомили, що з 20 червня відновили операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.

Як відомо, 20 червня НБУ скасував перелік ознак незначного зношування банкнот. Усі банки мають здійснювати валютно-обмінні операції з купюрами, справжність яких вдалося підтвердити з використанням лічильників та детекторів.

Раніше українці скаржилися, що навіть за незначні чи непомітні для ока дефекти при обміні валюти в банках та обмінниках вимагали "комісію" до 30%.

Раніше "Телеграф" писав про те, які банки продовжували чи продовжують ігнорувати вимогу НБУ щодо обміну доларів.