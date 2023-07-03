В Украине новые правила для пополнения карт через терминалы: просто "закинуть" деньги уже не выйдет
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Нововведения не будут распространяться на несколько видов платежных операций
В Украине изменили правила внесения наличных через платежные терминалы. Они заработают с 1 августа.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как стало известно, теперь, в частности, украинцам будет необходимо в обязательном порядке вводить номера своих телефонов для верификации. Процедура внесения средств на карту через терминалы теперь будет выглядеть следующим образом:
пользователь вводит номер своего мобільного телефона;
на указанный номер получает одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
вводит на экране терминала полученных пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
получает квитанцию.
В то же время, отмечают в Нацбанке, требования идентификации не будут распространяться на следующие платежи:
- оплата коммунальных платежей, телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана;
- оплата билетов; оплата проезда в городском и пригородном транспорте; пополнение проездных;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
Напомним, ранее НБУ ужесточил требования к небанковским учреждениям, которые занимаются обменом валюты.