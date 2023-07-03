В Україні нові правила для поповнення карток через термінали: просто "закинути" гроші вже не вийде
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Нововведення не поширюватимуться на кілька видів платіжних операцій
В Україні змінили правила внесення готівки через платіжні термінали. Вони почнуть діяти з 1 серпня.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Як стало відомо, тепер, зокрема, українцям необхідно буде обов’язково вводити номери своїх телефонів для верифікації. Процедура внесення коштів на карту через термінали тепер виглядатиме так:
- користувач вводить номер свого мобільного телефону;
- на вказаний номер отримує одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);
- вводить на екрані терміналу отриманий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;
- отримує квитанцію.
Водночас, зазначають у Нацбанку, вимоги ідентифікації не поширюватимуться на такі платежі:
- оплата комунальних платежів, телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, Інтернет, охорона;
- оплата квитків; оплата проїзду у міському та приміському транспорті; поповнення проїзних;
- сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.
Нагадаємо, раніше НБУ посилив вимоги до небанківських установ, які займаються обміном валюти.