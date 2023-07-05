Українцям дали гарний стимул: скільки можна заробити на банківських вкладах у другій половині року

Хоча НБУ може зробити сюрприз, вкладники зможуть заробити

Вже починаючи з липня доходи українців, які вкладуть вільні кошти у банківські депозити, може очікувати на сюрприз у вигляді зниження доходів із розміщення цих коштів.

Такий прогноз "Телеграфу" дав голова правління "Глобус банку" Сергій Мамедов і наголосив, що це може статися через можливі зміни у фінансовій політиці НБУ.

Голова правління банку Глобус Сергій Мамедов

За словами банкіра, високі ставки за депозитарними сертифікатами НБУ – до 25%, спонукають комерційні банки активно залучати кошти населення на депозити під 20-21% річних, що, безперечно, вигідно для українців, які мають вільні кошти. Це є також одним із факторів зміцнення курсу гривні до долара, що наближається до офіційного 36,6 грн.

Стабілізація курсу гривні може призвести до зниження НБУ облікової ставки у 2-му півріччі з нинішніх 25% до 20%, що спричинить і падіння ставок за депозитами для вкладників на 3-4% (до 17-18%), що буде цілком прогнозованою реакцією ринку на майже "нульову" інфляцію

"Загалом, інфляція не "з’їсть" вклади громадян, а чистий прибуток за гривневими депозитами залежно від розміру та терміновості вкладу не зазнає суттєвих змін, тобто залишиться максимально привабливим. Чистий прибуток складе 3-6%, що є хорошим стимулом для громадян відкривати більш тривалі в часі вклади", — наголосив Сергій Мамедов, говорячи про надійність та вигідність банківських депозитів до кінця року.

Тим часом НБУ змінив правила внесення готівки через платіжні термінали. Тепер із 1 серпня обов’язковою стане процедура введення номера мобільного телефону для проведення такої операції.