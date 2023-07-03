ЗМІ розповіли про сірі схеми банку "Альянс" та його звʼязок з Фірташем

Банк створювався для обслуговування діяльності та інтересів фінансово-промислової імперії олігарха

Проросійський олігарх Дмитро Фірташ знаходиться під санкціями РНБО та вже десяток років переховується у Відні, проте пов’язаний з ним банк "Альянс" продовжує працювати в Україні. І це означає, що олігархат не бажає миритись із втратою впливу, а органи держуправління на сьогодні не мають дієвих механізмів чи не користуються ними, як результат — відсутність відповідальності за корупційні злочини та процеси з незаконного заволодіння мільйонами доларів продовжують існувати і в умовах воюючої країни, повідомляє УНН. Діяльність банку "Альянс" вчергове стала об’єктом журналістської уваги – телеканал Апостроф ТВ провів власне розслідування.

"Альянс"-банк створювався для обслуговування діяльності та інтересів фінансово-промислової імперії Дмитра Фірташа – DF Group.

"Існують підстави вважати, що будував свою імперію Д.Фірташ на гроші і на користь рф. У 2014 році Reuters опублікувало розслідування про те, як російський Газпромбанк відкрив кредитну лінію Фірташу на 11 млрд дол. За ці гроші бізнесмен придбав "Азот" (Сєвєродонецьк), "Азот" (Черкаси), "Рівнеазот", морський порт "Ніка тера", "Надра банк", концерн "Стирол"", – зазначає ЗМІ.

Попри те, що в 2015 р. банк "Альянс" було продано Олександру Сосісу, він продовжував залишатись конвертаційним центром для підприємств Фірташа.

Свідченням збереження міцних зв’язків банку "Альянс" зі своїм проросійським патроном-олігархом, на думку журналістів, є програми для аграрного бізнесу, які банк активно просував останні роки банк. Саме монопольне становище групи Фірташа в сфері азотних добрив було використано як приманка для аграрних підприємств в "партнерських" програмах, що були широко розрекламовані банком "Альянс" в 2021 році. Банк пропонував аграріям кредити під купівлю добрив, але у виключно визначених банком компаніях-постачальників.

Ця схема виявилася шахрайською, адже, названа в розслідуванні, компанія-постачальник — "Евотерра Трейд", договір щодо поставки добрив не виконала. При цьому компанія не мала жодних активів — стягнути з неї гроші за непоставлені добрива було неможливо. В результаті аграрії – отримувачі банківського кредиту, опинялись і без добрив, і з величезними боргами перед Банком "Альянc", та ще й із заставленою технікою.

"З метою переконати аграрну компанію у надійності запропонованого банком контрагента, керівництво банку видало цій же компанії "Евотерра Трейд", яка була створена ледь не за місяць до укладання договору та пов’язана з засновниками Банку Альянс, кредит у розмірі 10 млн. доларів. Цей кредит так і залишився не повернутим, але ні Банк, ні Нацбанк, ні правоохоронні органи не вживає жодних заходів з цього приводу. Тож, шахрайська оборудка дозволяла не лише заволодіти коштами сільськогосподарських підприємств України, але й виводити гроші з банку через незабезпечені кредити для пов’язаної з банком компанії", – говорять журналісти.

В українських судах розглядають тисячі справ, в яких фігурує банк "Альянс". Серед них справи, за якими мільярдні збитки від діяльності банку "Альянс" роками не може відшкодувати ключове підприємство державного енергетичного сектору — НЕК "Укренерго". Банк "Альянс" також має непогашені борги за банківськими гарантіями на 2 млрд дол перед НАК "Нафтогаз".

ЗМІ наголошує, затягування судових справ дає банку можливість й надалі використовувати гроші держави та вкладників у сумнівних схемах. І тільки від ефективності роботи Нацбанку та правоохоронних органів залежить розмір шкоди, нанесений бізнесу й державі.

Як наголосив після засідання РНБО 23 червня 2023 року президент В.Зеленський "Україна прискорює роботу над виконанням європейських рекомендацій… разом з ЄС працює над судовою реформою і посилює відповідальність за корупцію в системі правосуддя".