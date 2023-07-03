СМИ рассказали о серых схемах банка "Альянс" и его связи с Фирташем

Банк создавался для обслуживания деятельности и интересов финансово-промышленной империи олигарха

Пророссийский олигарх Дмитрий Фирташ находится под санкциями СНБО и уже десяток лет скрывается в Вене, однако связанный с ним банк "Альянс" продолжает работать в Украине. И это означает, что олигархат не желает мириться с потерей влияния, а органы госуправления сегодня не имеют действенных механизмов или не пользуются ими, как результат — отсутствие ответственности за коррупционные преступления и процессы по незаконному завладению миллионами долларов продолжают существовать и в условиях воюющей страны, сообщает УНН. Деятельность банка "Альянс" в очередной раз стала объектом журналистского внимания – телеканал Апостроф ТВ провел собственное расследование.

"Альянс"-банк создавался для обслуживания деятельности и интересов финансово-промышленной империи Дмитрия Фирташа – DF Group.

"Существуют основания полагать, что строил свою империю Д.Фирташ на деньги и в пользу рф. В 2014 году Reuters опубликовало расследование о том, как российский Газпромбанк открыл кредитную линию Фирташу на 11 млрд долл. За эти деньги бизнесмен приобрел "Азот" (Северодонецк), "Азот" (Черкассы), "Ривнеазот", морской порт "Ника тера", "Надра банк", концерн "Стирол"", – отмечает СМИ.

Несмотря на то, что в 2015 г. банк "Альянс" был продан Александру Сосису, он продолжал оставаться конвертационным центром для предприятий Фирташа.

Свидетельством сохранения прочных связей банка "Альянс" со своим пророссийским патроном-олигархом, по мнению журналистов, являются программы для аграрного бизнеса, которые банк активно продвигал последние годы банк. Именно монопольное положение группы Фирташа в сфере азотных удобрений было использовано как приманка для аграрных предприятий в "партнерских" программах, широко разрекламированных банком "Альянс" в 2021 году. Банк предлагал аграриям кредиты под покупку удобрений, но в исключительно определенных банком компаниях-поставщиках.

Эта схема оказалась мошеннической, ведь, названная в расследовании, компания-поставщик — "Эвотерра Трейд", договор о поставке удобрений не выполнила. При этом компания не имела никаких активов — взыскать с нее деньги за непоставленные удобрения было невозможно. В результате аграрии – получатели банковского кредита, оказывались и без удобрений, и с огромными долгами перед Банком "Альянс", да еще и с заложенной техникой.

"С целью убедить аграрную компанию в надежности предложенного банком контрагента, руководство банка выдало этой же компании "Эвотерра Трейд", которая была создана чуть ли не за месяц до заключения договора и связана с учредителями Банка Альянс, кредит в размере 10 млн долларов. Этот кредит так и остался не возвращенным, но ни Банк, ни Нацбанк, ни правоохранительные органы не принимают никаких мер по этому поводу. Поэтому, мошенническая сделка позволяла не только завладеть средствами сельскохозяйственных предприятий Украины, но и выводить деньги из банка через необеспеченные кредиты для связанной с банком компании", – говорят журналисты.

В украинских судах рассматривают тысячи дел, в которых фигурирует банк "Альянс". Среди них дела, по которым миллиардные убытки от деятельности банка "Альянс" годами не может возместить ключевое предприятие государственного энергетического сектора — НЭК "Укрэнерго". Банк "Альянс" также имеет непогашенные долги по банковским гарантиям на 2 млрд долл перед НАК "Нафтогаз".

СМИ отмечает, затягивание судебных дел дает банку возможность и в дальнейшем использовать деньги государства и вкладчиков в сомнительных схемах. И только от эффективности работы Нацбанка и правоохранительных органов зависит размер ущерба, нанесенного бизнесу и государству.

Как отметил после заседания СНБО 23 июня 2023 года президент В. Зеленский "Украина ускоряет работу над выполнением европейских рекомендаций… вместе с ЕС работает над судебной реформой и усиливает ответственность за коррупцию в системе правосудия".