Военный фактор привел к росту одной проблемы – банкир рассказал о том, что происходит в банковской системе

После 24 февраля банки ощутили на себе увеличение вдвое традиционного проблемного фактора

С 24 февраля 2022 года до конца того года количество "нерабочих" (невыплаченных или просроченных) банковских кредитов физическим лицам выросло почти вдвое: с 17% до 31% от общего количества кредитов, выданных еще до начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Такую статистику "Телеграфу" привел директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев. В то же время, отмечает он, с весны этого года появилась тенденция к снижению доли нерабочих кредитов, и есть предпосылки к тому, что к концу года этот показатель может упасть до 28%.

По словам Дмитрия Замотаева, причиной такого роста доли нерабочих кредитов стала российская агрессия против Украины, что повлекло за собой потерю имущества, утрату работы и дохода, вынужденный переезд в другой город или страну, весомые травмы (ранения) или же смерть заемщика.

В то же время экономика растет и это позволяет снижать долю проблемных кредитов, благодаря постепенной деоккупации страны, снижению роста инфляции и сокращению безработицы почти на 3%, развитию малого и среднего бизнеса, стабилизации на валютном рынке.

Чтобы избежать проблем с выплатой кредитов, которые украинцы берут сейчас, Дмитрий Замотаев советует придерживаться нескольких простых правил:

тщательно выбирать финучреждение, избегая сомнительных контор по микрокредитованию, проценты по займам которых — это финансовая "удавка";

уметь оценивать свои возможности, ведь размер процентной ставки очень часто зависит от срока погашения кредита;

хорошо бы иметь финансовую "подушку" на 2-3 месяца на случай неожиданной потери работы или трудоспособности, что позволит избежать долгов по кредиту;

выбрать кредит, максимально отвечающий потребностям и возможностям заемщика, у финучреждения с широкой "линейкой" кредитных программ с простыми и понятными условиями;

в случае возникновения финансовых трудностей, заемщику следует обратиться в банк для наработки совместного плана реструктуризации кредитной задолженности.

Тем временем с 1 августа государство запустит в действие льготную кредитную программу "єОселя" под 7% годовых.