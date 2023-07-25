Військовий фактор призвів до зростання однієї проблеми – банкір розповів про те, що відбувається у банківській системі

Після 24 лютого банки відчули на собі збільшення вдвічі традиційного проблемного чинника

З 24 лютого 2022 року до кінця того року кількість "неробочих" (невиплачених чи прострочених) банківських кредитів фізичним особам зросла майже вдвічі: з 17 до 31% від загальної кількості кредитів, виданих ще до початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Таку статистику "Телеграфу" навів директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв. У той же час, зазначає він, з весни цього року з’явилася тенденція до зниження частки неробочих кредитів, і є передумови, що до кінця року цей показник може впасти до 28%.

За словами Дмитра Замотаєва, причиною такого зростання частки неробочих кредитів стала російська агресія проти України, що спричинило втрату майна, втрату роботи та доходу, вимушений переїзд в інше місто чи країну, вагомі травми (поранення) або смерть позичальника.

Водночас економіка зростає і це дозволяє знижувати частку проблемних кредитів завдяки поступовій деокупації країни, зниженню зростання інфляції та скороченню безробіття майже на 3%, розвитку малого та середнього бізнесу, стабілізації на валютному ринку.

Щоб уникнути проблем із виплатою кредитів, які українці беруть зараз, Дмитро Замотаєв радить дотримуватись кількох простих правил:

ретельно обирати фінустанову, уникаючи сумнівних контор з мікрокредитування, відсотки за позиками яких — це фінансовий "зашморг";

вміти оцінювати свої можливості, адже розмір процентної ставки часто залежить від терміну погашення кредиту;

добре б мати фінансову "подушку" на 2-3 місяці у разі несподіваної втрати роботи чи працездатності, що дозволить уникнути боргів за кредитом;

вибрати кредит, що максимально відповідає потребам та можливостям позичальника, у фінустанови з широкою "лінійкою" кредитних програм з простими та зрозумілими умовами;

у разі виникнення фінансових труднощів, позичальнику слід звернутися до банку напрацювання спільного плану реструктуризації кредитної заборгованості.

Тим часом із 1 серпня держава запустить у дію пільгову кредитну програму "єОселя" під 7% річних.