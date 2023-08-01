"ПриватБанк" змінив умови користування банківськими картками

Такою банківською карткою не рекомендують робити платежі в Інтернеті

Власникам банківських карток від "ПриватБанку", у яких закінчився або добігає кінця термін їх дії, не потрібно йти у відділення банку для перевипуску картки. З 1 серпня 2023 року фінустанова запровадила новацію — термін дії картки, вказаний на пластиці, продовжується автоматично.

Про це повідомили у прес-службі "ПриватБанку". Таким чином, карткою можна буде користуватися ще 24 місяці, тобто два роки.

Такими картками можна виконувати будь-які банківські операції без будь-яких обмежень:

проводити розрахунки у магазинах через POS-термінал;

знімати готівку з банкоматів;

здійснювати операції у додатку "Приват24";

поповнювати рахунок будь-яким зручним способом.

Однак у банку дали рекомендацію щодо оплати в Інтернеті — для цього краще випустити спеціальну digital-карту. Для цього також не потрібно відвідувати відділення банку, а достатньо зайти до "Приват24". Далі на цю digital-карту рекомендується переказати потрібну суму, щоб здійснювати оплату на сайтах, в додатках або іншими способами в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у "ПриватБанку" відреагували на вимогу НБУ обмінювати старі та зношені долари. Фінустанова заявила, що обмінюватиме всі купюри на яких немає сильних пошкоджень і вони придатні для подальшого використання.