З початку року гривня лише міцнішає: що буде з доларом до кінця 2023

Те, що зараз відбувається з іноземною валютою, а саме здорожчання, не є катастрофою

На готівковому ринку в Україні відбуваються курсові гойдалки, а здорожчення баксу є наслідком сезонного фактора. Однак, за словами експертів, до кінця цього року не очікується суттєвих змін щодо курсу долара.

Як повідомляє голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, передумов до здешевлення курсу долара чи гривні немає. З початку року гривня лише міцнішає.

"Ті коливання, які ми зараз бачимо, є сезонними. До кінця року ми не вбачаємо якихось ризиків для жорсткого просідання курсу чи інфляційних процесів. Інфляція сповільнюється швидше, ніж планувалось, а значні обсяги зовнішньої допомоги підтримують міжнародні резерви на рекордному рівні", — каже Гетманцев.

У публікації додається, що незначне послаблення гривні, яке відбувається зараз, не є катастрофою. Це підтримало б експортерів та надходження до бюджету від імпорту.

Курс долара в Україні 7 вересня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 7 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,30 грн (купівля) та 38,00 (продаж). Готівковий курс — 37,80 (купівля) та 38,00 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що долар може здорожчати до 44 гривень.