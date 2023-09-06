Чи варто очікувати на здорожчення долара восени в Україні: з'явився прогноз

Зміни на ринку в деяких моментах залежить від настроїв населення

На українському ринку валют відбулось здорожчання долара до 38 гривень, що спричинило особливе хвилювання серед населення. Однак деякі фахівці впевнені, що найближчим часом будуть лише курсові гойдалки, а причиною збільшення вартості баксу став сезонний фактор.

Як повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для OBOZREVATEL, сезонне зростання цін на іноземну валюту варто чекати у вересні цього року. Окрім того, різкої девальвації гривні також не прогнозується.

За словами експерта, прогнозувати вартість долара на осінь важко. Однак точно не варто очікувати падіння гривні, тому що Нацбанк накопичив достатні резерви для того, щоб стримати різку девальвацію гривні.

"Нацбанк, маючи рекордні резерви в понад 41,5 млрд доларів, навряд чи допустить обвал гривні до 39-40 грн/дол.", – зазначив Шевчишин.

Курс долара в Україні на 6 вересня

За даними порталу "Finance", у середу, 6 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,25 грн (купівля) та 37,92 (продаж). Готівковий курс — 37,67 (купівля) та 37,86 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Національний банк України вже скоро відпустить фіксований курс.