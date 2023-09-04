НБУ відпустить фіксований курс вже скоро: що буде з доларом в Україні

Є три чинники, які мають стабілізувати іноземну валюту

Більшість фахівців на українському готівковому ринку казали, що курс долара буде надалі збільшуватись, або гойдатися. Проте інші експерти вважають — НБУ має великі золото-валютні резерви, тож девальвації гривні не очікується.

Як повідомляє фахівець економічної експертної платформи Олег Гетман для 24 Каналу, хоча ще в кінці червня НБУ оприлюднив план до валютних послаблень, але це може статися восени через відсутність загроз до девальвації. (Ред. — зниження курсу національної валюти).

"Як я вже зазначав: ми маємо рекордні золото-валютні резерви, ми маємо надходження валюти, ми маємо профіцитний поточний платіжний баланс. Тож, якщо курс відпустять, то можна очікувати навіть ревальвації – укріплення гривні до 35 чи до 33 гривень", — каже фахівець.

Курс долара в Україні на 4 вересня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 4 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,45 грн (купівля) та 38,10 (продаж). Готівковий курс — 37,65 (купівля) та 37,81 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в Україні може сягнути 44 гривень, але не найближчим часом.