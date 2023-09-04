Укр

НБУ отпустит фиксированный курс уже скоро: что будет с долларом в Украине

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Американская валюта
Американская валюта. Фото Pixabay

Есть три фактора, которые должны стабилизировать иностранную валюту

Большинство специалистов на украинском наличном рынке говорили, что курс доллара будет в дальнейшем увеличиваться или качаться. Однако другие эксперты считают, что у НБУ есть большие золото-валютные резервы, поэтому девальвации гривны не ожидается.

Как сообщает специалист экономической экспертной платформы Олег Гетман для 24 Канала, хотя еще в конце июня НБУ обнародовал план к валютным послаблениям, но это может произойти осенью из-за отсутствия угроз девальвации. (Ред. – снижение курса национальной валюты).

"Как я уже отмечал: мы имеем рекордные золото-валютные резервы, мы имеем поступление валюты, мы имеем профицитный текущий платежный баланс. Так что, если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации — укрепление гривны до 35 или до 33 гривен", — говорит специалист.

Курс доллара в Украине на 4 сентября

По данным портала Минфин, в понедельник, 4 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,45 грн (покупка) и 38,10 (продажа). Наличный курс — 37,65 (покупка) и 37,81 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в Украине может достичь 44 гривен, но не в ближайшее время.

Теги:
#Доллар #Курс #Прогноз #Сентябрь #Курс доллара