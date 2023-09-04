НБУ отпустит фиксированный курс уже скоро: что будет с долларом в Украине

Есть три фактора, которые должны стабилизировать иностранную валюту

Большинство специалистов на украинском наличном рынке говорили, что курс доллара будет в дальнейшем увеличиваться или качаться. Однако другие эксперты считают, что у НБУ есть большие золото-валютные резервы, поэтому девальвации гривны не ожидается.

Как сообщает специалист экономической экспертной платформы Олег Гетман для 24 Канала, хотя еще в конце июня НБУ обнародовал план к валютным послаблениям, но это может произойти осенью из-за отсутствия угроз девальвации. (Ред. – снижение курса национальной валюты).

"Как я уже отмечал: мы имеем рекордные золото-валютные резервы, мы имеем поступление валюты, мы имеем профицитный текущий платежный баланс. Так что, если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации — укрепление гривны до 35 или до 33 гривен", — говорит специалист.

Курс доллара в Украине на 4 сентября

По данным портала Минфин, в понедельник, 4 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,45 грн (покупка) и 38,10 (продажа). Наличный курс — 37,65 (покупка) и 37,81 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в Украине может достичь 44 гривен, но не в ближайшее время.