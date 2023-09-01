Курс доллара в начале сентября: спас ли НБУ гривну от девальвации

Два решения НБУ спасли гривну, считает банкир

Рост курса доллара во второй половине августа поставил серьезный вопрос о возможной девальвации гривны в сентябре. Но два решения Нацбанка Украины спасли ситуацию.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, решения регулятора были приняты своевременно и помогли удержать баланс между спросом покупателей и предложением продавцов.

Как отмечает эксперт, ситуативные изменения могут обеспокоить граждан и побуждать их к определенному оживлению. Так, частично рост курсов валют был вызван сокращением работающих обменных пунктов, а затем сужением возможностей граждан свободно покупать и продавать наличную валюту.

НБУ же своими решениями исправил ситуацию:

разрешил гражданам покупать валюту на сумму до 50 тыс. грн в одном банке;

увеличил лимит на приобретение безналичной валюты до 200 тыс. грн с последующим ее размещением на депозитах, сроком от трех месяцев. Тем самым НБУ возобновил привлекательность конвертационных депозитов и избавил рынок от хаотичного роста курсов валют.

"Следует отметить, что пока отсутствуют какие-либо причины для резких движений: экономика страны активно развивается, международные партнеры без устали и системно предоставляют необходимые средства для покрытия огромных расходов, а поиск механизмов для возобновления экспорта сельхозпродукции не прекращается ни на мгновение. А будущая валютная либерализация преследует цель ускорить экономическое продвижение, да и валютный курс будет более объективным то есть будет соответствовать рынку", — призывает к спокойствию Тарас Лесовой.

В целом эксперт прогнозирует на 4-10 сентября курс доллара в коридоре 37,5-38,5 гривен при возможных колебаниях в сутки на 50, максимум 70 копеек, и то временно.

Тем временем Минфин Украины прогнозирует рост курса доллара до 44,5 грн, правда, только в 2025 году.