Курс долара на початку вересня: чи врятував НБУ гривню від девальвації

Два рішення НБУ врятували гривню, вважає банкір

Зростання курсу долара у другій половині серпня поставило серйозне питання про можливу девальвацію гривні у вересні. Але два рішення Нацбанку врятували ситуацію.

Про це "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, рішення регулятора були прийняті вчасно та допомогли утримати баланс між попитом покупців та пропозицією продавців.

Як зазначає експерт, ситуативні зміни можуть стурбувати громадян та спонукати їх до певного пожвавлення. Так, частково зростання курсів валют було викликане скороченням працюючих обмінних пунктів, а потім звуженням можливостей громадян вільно купувати та продавати готівкову валюту.

НБУ ж своїми рішеннями виправив ситуацію:

дозволив громадянам купувати валюту на суму до 50 тис. грн. в одному банку;

збільшив ліміт на придбання безготівкової валюти до 200 тис. грн. з подальшим її розміщенням на депозитах, строком від трьох місяців. Тим самим НБУ відновив привабливість конвертаційних депозитів і позбавив ринок хаотичного зростання курсів валют.

"Слід зазначити, що поки немає жодних причин для різких рухів: економіка країни активно розвивається, міжнародні партнери невтомно і системно надають необхідні засоби для покриття величезних витрат, а пошук механізмів для відновлення експорту сільгосппродукції не припиняється ні на мить. А майбутня валютна лібералізація має на меті прискорити економічний поступ, та й валютний курс буде більш об’єктивним тобто буде відповідати ринку", — закликає до спокою Тарас Лєсовий.

Загалом експерт прогнозує на 4-10 вересня курс долара в коридорі 37,5-38,5 гривень за можливих коливань на добу на 50, максимум 70 копійок, і то тимчасово.

Тим часом Мінфін України прогнозує зростання курсу долара до 44,5 грн, щоправда, лише 2025 року.