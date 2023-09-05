Курс буде гойдатися в межах 30-50 копійок: що буде з доларом на початку вересня

Експерт прогнозує найближчим часом курсові хитання

Долар в Україні нещодавно здорожчав до 38 гривень, але після того він почав поступово падати. Тепер більшість фахівців запевняють, що курс бакса буде гойдатися в межах 30-50 копійок.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, для OBOZREVATEL, до 10 вересня готівковий ринок буде зайнятий адаптацією під майбутнє повернення до плаваючого курсу.

"Ринок банально підлаштовуватиметься під прийдешні зміни. Через це ми припускаємо незначну і нетривку "курсову хитавицю". Однак коридор допустимих коливань залишиться на рівні минулого тижня: 37,5-38,5 грн", – каже Лєсовий.

Він також додає, що Національний банк України вживатиме ефективних заходів для збереження балансу між попитом і пропозицією готівки.

"Такими рішеннями слід вважати надання дозволу громадянам купувати валюту на еквівалент до 50 тис. грн в одному банку, а також збільшення ліміту на придбання безготівкової валюти до 200 тис. грн з подальшим її розміщенням на депозитах терміном від 3 місяців. Такі кроки стануть ефективним запобіжником для немотивованого зростання готівкових курсів", – пояснив фахівець.

Курс долара в Україні 5 вересня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 5 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,35 грн (купівля) та 38,00 (продаж). Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,84 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Національний банк України вже скоро відпустить фіксований курс.