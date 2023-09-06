Стоит ли ожидать подорожания доллара осенью в Украине: появился прогноз

Изменения на рынке в некоторых моментах зависят от настроений населения

На украинском рынке валют произошло подорожание доллара до 38 гривен, что повлекло за собой особое волнение среди населения. Однако некоторые специалисты уверены, что в ближайшее время будут только курсовые качели, а причиной увеличения стоимости бакса стал сезонный фактор.

Как сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин для OBOZREVATEL, сезонного роста цен на иностранную валюту следует ожидать в сентябре этого года. Кроме того, резкой девальвации гривни тоже не прогнозируется.

По словам эксперта, прогнозировать стоимость доллара на осень сложно. Однако, точно не стоит ожидать падения гривны, потому что Нацбанк накопил достаточные резервы для того, чтобы сдержать резкую девальвацию гривны.

"Нацбанк, имея рекордные резервы более чем в 41,5 млрд долларов, вряд ли допустит обвал гривны до 39-40 грн/долл", – отметил Шевчишин.

Курс доллара в Украине на 6 сентября

По данным портала "Finance", в среду, 6 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,25 грн (покупка) и 37,92 (продажа). Наличный курс — 37,67 (покупка) и 37,86 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Национальный банк Украины уже скоро отпустит фиксированный курс.