Курс будет качаться в пределах 30-50 копеек: что будет с долларом в начале сентября

Эксперт прогнозирует в ближайшее время курсовые качания

Доллар в Украине недавно подорожал до 38 гривен, но после этого он начал постепенно падать. Теперь большинство специалистов уверяют, что курс доллара будет качаться в пределах 30-50 копеек.

Как сообщает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, для OBOZREVATEL, до 10 сентября наличный рынок будет занят адаптацией под предстоящее возвращение к плавающему курсу.

"Рынок банально будет подстраиваться под грядущие изменения. Поэтому мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн ", — говорит Лесовой.

Он также добавляет, что Национальный банк Украины будет принимать эффективные меры для сохранения баланса между спросом и предложением наличных денег.

"Такими решениями следует считать предоставление разрешения гражданам покупать валюту на эквивалент до 50 тыс. грн в одном банке, а также увеличение лимита на приобретение безналичной валюты до 200 тыс. грн с последующим ее размещением на депозитах сроком от 3 месяцев. Такие шаги станут эффективным предохранителем для немотивированного роста наличных курсов", – объяснил специалист.

Курс доллара в Украине 5 сентября

По данным портала "Минфин", во вторник, 5 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,35 грн (покупка) и 38,00 (продажа). Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,84 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Национальный банк Украины уже скоро отпустит фиксированный курс.