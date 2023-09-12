Курс доллара растет: какой будет цена недвижимости в Украине к концу года

Рост цен на жилье может случиться, правда некритичный

Рост курса доллара в конце лета может повлиять на стоимость недвижимости в Украине, ведь цена жилья привязана к курсу. Впрочем, несмотря на изменение курса американской валюты, цена вряд ли повысится.

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов. Он прогнозирует до конца года рост цен на недвижимость в долларовом эквиваленте всего на 1-2%, чему способствуют ряд факторов.

По его словам, курс доллара, который используют для подсчета цен на недвижимость, всегда на 7-10% выше рыночного и составляет сейчас 40-42 гривны за доллар. То есть, это создает запас прочности под будущий рост цен.

Владимир Семенцов

К тому же, спрос на жилье в Украине сегодня примерно на 60% ниже предложения, поэтому застройщикам нет смысла завышать стоимость жилья для потенциальных покупателей, которых и так немного. На спрос также сильно влияют опасения потенциальных покупателей перед ожидаемым осенью усилением ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Ситуацию может изменить старт государственной программы массовой ипотеки "єОселя" с кредитованием под 3-7% годовых. По словам Владимира Семенцова, тогда продажи жилья могут вырасти на 15-20%, но из-за особых условий программы для строящегося жилья, в данном сегменте вряд ли стоит ждать оживления.

"Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а если добавить опасение/предостережение потенциальных покупателей в преддверии отопительного сезона, связанное с возможными новыми террористическими атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры, то можно сказать, что на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса", — резюмировал Владимир Семенцов.

А тем временем на Подоле в Киеве наблюдается строительный бум.