Курс долара зростає: якою буде ціна нерухомості в Україні до кінця року

Зростання цін на житло може статися, правда некритичне

Зростання курсу долара наприкінці літа може вплинути на вартість нерухомості в Україні, адже ціна прив’язана до курсу. Втім, незважаючи на зміну курсу американської валюти, ціна навряд чи збільшиться.

Про це "Телеграфу" розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов. Він прогнозує до кінця року зростання цін на нерухомість у доларовому еквіваленті лише на 1-2%, чому сприяють низка факторів.

За його словами, курс долара, який використовують для підрахунку цін на нерухомість, завжди на 7-10% вищий за ринковий і становить зараз 40-42 гривні за долар. Тобто це створює запас міцності під майбутнє зростання цін.

Володимир Семенцов

До того ж, попит на житло в Україні сьогодні приблизно на 60% нижчий за пропозицію, тому забудовникам немає сенсу завищувати вартість житла для потенційних покупців, яких і так небагато. На попит також впливають побоювання потенційних покупців перед очікуваним восени посиленням ракетних обстрілів з боку російських окупантів.

Ситуацію може змінити старт державної програми масової іпотеки "єОселя" із кредитуванням під 3-7% річних. За словами Володимира Семенцова, тоді продажі житла можуть зрости на 15-20%, але через особливі умови програми для житла, що будується, в даному сегменті навряд чи варто чекати пожвавлення.

"Зараз економічна ситуація в країні досить стабільна, а якщо додати побоювання/застереження потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов’язане з можливими новими терористичними атаками ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури, можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як, наприклад, зростання попиту", — резюмував Володимир Семенцов.

А тим часом на Подолі у Києві спостерігається будівельний бум.