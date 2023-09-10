Різкий стрибок чи стабільність? Чого українцям чекати від курсу долара до кінця року

Експерти озвучили прогноз щодо курсу долара на осінь та початок зими

До кінця 2023 року ситуація на валютному ринку України кардинально не зміниться. Офіційний курс долара не перевищить діапазон 36,6–37,5 грн/$. При цьому на початку наступного року гривня може послабитись до 41 грн/$.

Про це йдеться у оновленому прогнозі найбільшої української інвестиційної компанії Dragon Capital. Зазначається, що це відбувається завдяки тому, що Нацбанк не поспішає повертатися до плаваючого курсу долара.

"НБУ залишається налаштованим на зміну валютно-курсової політики, однак рухається в цьому напрямку обережніше і повільніше, ніж ми очікували, очевидно, враховуючи високі ризики. Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися в четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики прогнозували, що курс на кінець поточного року може зрости до 39 гривень/$. У Dragon Capital щодо інфляції вважають, що темпи зростання споживчих цін підуть на спад до 9% до кінця 2023 року і зафіксуються на такому рівні протягом усього наступного року.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 10 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,10 (продаж). Готівковий курс — 37,85 (купівля) та 38,00 (продаж). Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт в економіці Олег Пензін зробив прогноз щодо курсу долара в Україні і повідомив, коли чекати коливань.