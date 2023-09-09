В обмінники можна не поспішати? Що буде з курсом долара в Україні до кінця року

Нацбанк буде тримати курс під пильним контролем — який прогноз

Українська економіка, не зважаючи на війну, яку розпочала країна-агресор росія, продовжує демонструвати стійкість. Підрив росіянами Каховської дамби та вихід із зернової угоди майже не вплинули на економічні та фінансові показники. Про це свідчить тривала стабільність на валютному ринку.

Вже у цьому році або на початку 2024 Національний банк може пом’якшити валютні обмеження та повернутися до помірної гнучкості курсу гривні до долара США, повідомляється в оновленому прогнозі компанії Dragon Capital. Фінансові експерти вважають, що цьому сприяють високий рівень міжнародних резервів, підтримка міжнародних партнерів, відмова від фінансування дефіциту бюджету Нацбанком та стабілізація курсових очікувань.

"Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися у четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року. Ми також дотримуємося думки, що на початкових етапах повернення до довоєнного режиму курсоутворення Нацбанк буде тримати курс під пильним контролем, дозволяючи незначні короткострокові коливання в обидва боки, але слідкуючи, щоб загальна динаміка курсу відповідала фундаментальному стану платіжного балансу", — прогнозують аналітики.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 9 вересня, в неділю, 10 вересня, повідомляє НБУ.

Офіційний курс валют на 9 вересня 2023 року

Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро і злотий залишилися на рівні попереднього дня: 39,14 та 8,53 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Національний банк України вже скоро відпустить фіксований курс.