В обменники можно не торопиться? Что будет с курсом доллара в Украине до конца года

Нацбанк будет держать курс под пристальным контролем — какой прогноз

Украинская экономика, несмотря на войну, начатую страной-агрессором россия, продолжает демонстрировать устойчивость. Подрыв россиянами Каховской дамбы и выход из зерновой сделки почти не повлияли на экономические и финансовые показатели. Об этом свидетельствует длительная стабильность на валютном рынке.

Уже в этом году или начале 2024 года Национальный банк может смягчить валютные ограничения и вернуться к умеренной гибкости курса гривны к доллару США, сообщается в обновленном прогнозе компании Dragon Capital. Финансовые эксперты считают, что этому способствует высокий уровень международных резервов, поддержка международных партнеров, отказ от финансирования дефицита бюджета Нацбанком и стабилизация курсовых ожиданий.

"Мы ожидаем, что изменение валютно-курсовой политики может произойти в четвертом квартале текущего года, однако не исключаем, что НБУ подождет до начала 2024 года. Мы также придерживаемся мнения, что на начальных этапах возвращения в довоенный режим курсообразования Нацбанк будет держать курс под бдительным контролем, позволяя незначительные краткосрочные колебания в обе стороны, но следя, чтобы общая динамика курса соответствовала фундаментальному состоянию платежного баланса», — прогнозируют аналитики.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют по выходным: субботу, 9 сентября, в воскресенье, 10 сентября, сообщает НБУ.

Официальный курс валют на 9 сентября 2023 года.

Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро и злотый остались на уровне предыдущего дня: 39,14 и 8,53 грн.

Ранее Телеграф писал о том, что Национальный банк Украины уже скоро отпустит фиксированный курс.