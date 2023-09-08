НБУ держит все под контролем: каким будет курс доллара в ближайшие дни

Эксперт уверен, что НБУ не будет давать глобальные заявления

На наличном рынке в Украине проходят курсовые качели и, по словам экспертов, в ближайшие дни на наличном рынке не предвидятся резкие изменения. А удорожание бакса является следствием сезонного фактора.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев на сайте Минфин, до 13 сентября в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора от 37,00 до 38,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний — от 37,20 до 38,00 грн/долл.

Также аналитик прогнозирует, что НБУ продолжит удерживать безналичный курс доллара на межбанке в пределах 36,5686-36,9343 грн/долл.

"Я не думаю, что будут какие-то заявления НБУ о дальнейших действиях по учетным ставкам или по другим глобальным моментам на валютном или кредитном рынках ", — говорит Козырев.

Он прогнозирует, что с 7 по 13 сентября Нацбанку придется потратить от 480 до 690 миллионов долларов на поддержку курсового коридора.

Курс доллара в Украине на 8 сентября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 8 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,40 грн (покупка) и 38,10 (продажа). Наличный курс — 37,89 (покупка) и 38,05 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.