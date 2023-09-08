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НБУ тримає все під контролем: яким буде курс долара найближчими днями

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Американська валюта
Американська валюта. Фото Pixabay

Експерт впевнений, що НБУ не буде давати глобальні заяви

На готівковому ринку в Україні відбуваються курсові гойдалки й, за словами експертів, найближчими днями на готівковому ринку не передбачається різких змін. А здорожчення баксу є наслідком сезонного фактора.

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв на сайті Мінфін, до 13 вересня у більшості кас банків перебуватиме в межах коридору від 37,00 до 38,20 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній — від 37,20 до 38,00 грн/дол.

Також аналітик прогнозує, що НБУ продовжить утримувати безготівковий курс долара на міжбанку у межах 36,5686−36,9343 грн/дол…

"Я не думаю, що будуть якісь заяви НБУ про подальші дії за обліковими ставками або за іншими глобальними моментами на валютному або кредитному ринках", — каже Козирєв.

Він прогнозує, що з 7 до 13 вересня Нацбанку доведеться витратити від 480 до 690 мільйонів доларів на підтримку курсового коридору.

Курс долара в Україні на 8 вересня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 8 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 38,10 (продаж). Готівковий курс — 37,89 (купівля) та 38,05 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

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