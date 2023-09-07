Курс долара може злетіти: банкір назвав дату та причину

Наступний тиждень може стати потрясінням

Наступний тиждень – з 11 по 17 вересня – може стати вирішальним для курсу долара. Це може статися, якщо Нацбанк України ухвалить рішення щодо повернення до плаваючого курсу валют. Крім того, не виключено, що облікова ставка НБУ знизиться на 1-2%, що стане приводом для зменшення ставок за депозитними сертифікатами та ОВДП. Тобто вкладатись у гривню стане менш вигідно, ніж зараз.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. У результаті, за його словами, наступного тижня може відбутися вагома зміна тренду валютного ринку: вільне плавання, яке фактично передбачає саморегулювання через механізми попиту та пропозиції на основі економічних факторів.

Проте, за словами експерта, як і раніше, працюватимуть уже звичні ознаки стабільності — коливання курсу не перевищать 0,5 грн, спред звузиться до 0,3 грн, а курсовий коридор коливатиметься в межах 37,5-38,5 грн. /дол. та 40-41,5 грн/євро.

"Ринок поступово повернеться до балансу між попитом та пропозицією завдяки розширенню граничної суми на продаж банками валюти громадянам до 50 тис. грн., а також збільшенню до 200 тис. грн. суми для придбання безготівкової валюти, але з подальшим її розміщенням на депозитах. Приблизно місяць коливання курсу будуть значними, але поступово повернуться до звичного курсу до 38 гривень за долар", — наголосив експерт.

А тим часом голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев стверджує, що до кінця року гривня залишиться стабільною.