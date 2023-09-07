Курс доллара может взлететь: банкир назвал дату и причину

Следующая неделя может стать потрясением

Следующая неделя — с 11 по 17 сентября — может стать решающей для курса доллара. Это может случиться, если Нацбанк Украины примет решение о возврате к плавающему курсу валют. Кроме того, не исключено, что учетная ставка НБУ снизится на 1-2%, что станет поводом для уменьшения ставок по депозитным сертификатам и ОВГЗ. То есть, вкладываться в гривну станет менее выгодно, чем сейчас.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. В итоге, по его словам, на следующей неделе может произойти весомая смена тренда валютного рынка: свободное плавание, фактически подразумевающее саморегулирование через механизмы спроса и предложения на основе экономических факторов.

Тем не менее, по словам эксперта, по-прежнему будут работать уже привычные признаки стабильности — колебания курса не превысят 0,5 грн, спред сузится до 0,3 грн, а курсовой коридор будет колебаться в пределах 37,5-38,5 грн/долл. и 40-41,5 грн/евро.

"Рынок постепенно вернется к балансу между спросом и предложением, благодаря расширению предельной суммы на продажу банками валюты гражданам до 50 тыс. грн., а также увеличению до 200 тыс. грн. суммы для приобретения безналичной валюты, но с последующим ее размещением на депозитах. Примерно месяц колебания курса будут значительными, но постепенно вернутся к привычному курсу до 38 гривен за доллар", — подчеркнул эксперт.

А тем временем глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев утверждает, что до конца года гривна останется стабильной.