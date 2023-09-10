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Резкий скачок или стабильность? Чего украинцам ждать от курса доллара до конца года

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Какой будет ситуация на валютном рынке до 2024 года Новость обновлена 10 сентября 2023, 10:50
Какой будет ситуация на валютном рынке до 2024 года. Фото Pixabay

Эксперты озвучили прогноз по курсу доллара на осень и начало зимы

До конца 2023 года ситуация на валютном рынке Украины кардинально не изменится. Официальный курс доллара не превысит диапазон 36,6-37,5 грн/$. При этом в начале следующего года гривна может ослабиться до 41 грн/$.

Об этом говорится в обновленном прогнозе крупнейшей украинской инвестиционной компании Dragon Capital. Отмечается, что это происходит во многом благодаря тому, что Нацбанк не спешит возвращаться к плавающему курсу доллара.

"НБУ остается настроенным на изменение валютно-курсовой политики, однако двигается в этом направлении осторожнее и медленнее, чем мы ожидали, очевидно, учитывая высокие риски. Мы ожидаем, что изменение валютно-курсовой политики может произойти в четвертом квартале текущего года, однако не исключаем, что НБУ подождет до начала 2024 года", – говорится в сообщении.

Ранее аналитики прогнозировали, что курс к концу текущего года может вырасти до 39 гривен/$. В Dragon Capital относительно инфляции считают, что темпы роста потребительских цен пойдут на спад до 9% к концу 2023 и зафиксируются на таком уровне в течение всего следующего года.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 10 сентября, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 38,10 (продажа). Наличный курс — 37,85 (покупка) и 38,00 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт в экономике Олег Пендзин сделал прогноз по курсу доллара в Украине и сообщил, когда ждать колебаний.

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#Украина #Валюта #Валютный рынок #Курс доллара