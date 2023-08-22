Держава виплатить компенсацію на житло: як військовому отримати гроші

Грошова допомога не виплачуватиметься тим, хто скоїв злочин та сім'ям загиблих бійців, що вже отримали 15 мільйонів гривень

Україні військові продовжують отримувати різні види компенсацій. Однією з таких є грошова виплата на житло військовим та їх сім'ям.

Як повідомляється на сайті "Соціальна інформаційна платформа", у правилах нарахування відбулись зміни.

Процедура отримання коштів

Ветеран (член сім’ї загиблого ветерана), який потребує поліпшення житлових умов, тобто перебуває на відповідному обліку, подає необхідний пакет документів до сільського, селищного, міського органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг.

Орган соцзахисту готує документи та подає їх на місцеву комісію, яка приймає рішення про виплату такої компенсації та розраховує її розмір. У разі позитивного рішення комісія повідомляє про нього регіональний (обласний) орган соцзахисту та заявника.

Після отримання рішення комісії заявник відкриває спеціальний рахунок в банку та надає його реквізити місцевому органу соціального захисту. Місцевий орган соцзахисту перераховує кошти на рахунок заявника після надходження їх із державного бюджету.

Паралельно заявник шукає собі житло для купівлі, яке відповідає встановленим постановою критеріям. Після знаходження такого житла заявник звертається до органу соцзахисту для отримання згоди про перерахування коштів.

Після отримання такої згоди банк перераховує кошти за купівлю житла.

Право на отримання грошової компенсації мають:

сім’ї загиблих захисників України;

захисники України, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни I-II групи;

захисники України з числа внутрішньо переміщених осіб, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи або учасниками бойових дій;

сім’ї загиблих учасників бойових дій на території інших держав;

особи з інвалідністю I-II групи з-поміж учасників бойових дій на території інших держав.

Хто не зможе отримати компенсацію

особи, що скоїли злочин проти України;

сім'ї загиблого захисника України, які отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

Слід зауважити на тому, що комісія, яка приймає рішення щодо виплати, може відстрочити прийняття рішення про відмову у призначенні компенсації якщо в особи з 24 лютого 2022 року було знищено або пошкоджено житло чи об’єкт незавершеного житлового будівництва.

Також передбачено можливість ВПО отримати грошову компенсацію за спрощеною процедурою, якщо вона вже була призначена іншим органом, але через війну не виплачена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплату грошової компенсації за неотримане речове майно під час війни.