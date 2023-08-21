До 3 млн гривень на власну справу: як ветерану отримати гроші та які документи

Заяву можна заповнити електронно

Ветерани в Україні отримують різні додаткові виплати, зокрема гранти на розвиток чи відкриття власної справи у рамках проєкту "єРобота". А ще у них тепер є можливість отримати гроші від фонду.

Цей фонд також спрямований на виплату в розмірі від 500 до 3 млн гривень з метою відкриття власного бізнесу, повідомляється на сайті Українського ветеранського фонду.

Хто саме може взяти участь

ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Коли можна подати заявку

Заявку на участь можна подати до 21 серпня 2023 року (до 23:49 за київським часом).

Заповнити заявку можна за посиланням, підписавши її електронним цифровим підписом (ЕЦП).

Які документи потрібні

документи, що підтверджують реєстрацію фізичної особи[1]підприємця або юридичної особи та відображають актуальні дані про таку особу, які містяться в ЄДРПОУ (Витяг з ЄДРПОУ або витяги з відповідних аналогічних інформаційних ресурсів, отриманий не пізніше ніж за 15 календарних днів до моменту заповнення аплікаційної форми). Витяг обов’язково має бути завірений ЕЦП заявника;

завірену належним чином копію статуту та опис з кодом доступу до статуту в ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів (для юридичних осіб);

скановану копію посвідчення учасника бойових дій (УБД) та/або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни фізичної особи-підприємця, та/або скановану копію посвідчення члена сім’ї загиблого ветерана війни;

проєктну заявку (опис проєкту);

кошторис;

резюме членів команди проєкту;

термін реалізації проєкту (до одного року);

якщо проєктом передбачено часткове фінансування (співфінансування), обов’язково подається гарантійний лист від особи (осіб), що має (мають) намір здійснити часткове фінансування (співфінансування);

інформацію від уповноважених органів про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати зарплати більш як два місяці станом на 1 число місяця, в якому заявник подає аплікаційний пакет;

для юридичної особи: копію балансу та звіту про фінансові результати за два останні звітні періоди;

гарантійний лист щодо відсутності фактів незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів та про те, що заявник, його керівний склад та члени команди проєкту не притягувались до відповідальності за корупційні правопорушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ветеранів тепер також є можливість отримати фінансове відшкодування.