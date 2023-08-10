Гроші на власну справу: які гранти можуть отримати ветерани від держави

Є три напрямки виплачування, які несуть в собі різні суми та умови

В Україні ветерани війни, окрім додаткової чотирикратної виплати від Червоного Хреста, можуть отримати від держави ще додаткові гроші.

Ці гранти надаватимуться ветеранам та членам їх сімей на розвиток чи відкриття власної справи у рамках проєкту "єРобота", як мовиться на сайті Верховної Ради України.

Кому виплатять гроші на справу

250 тисяч гривень — нараховується на власний бізнес за умови створення в ньому щонайменше одного робочого місця.

500 тисяч гривень — надається члену сім'ї учасника бойових дій, якщо у бізнесі буде щонайменше два робочих місця. Співфінансування за цією програмою: 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця.

1 млн гривень — Таку суму може отримати ветеран, який був до цього підприємцем та не менш аніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова отримання цієї виплати — створення від 4 робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само як і в другій програмі, співфінансування буде 70% на 30%.

Щоб отримати виплату, треба ветерану подати заяву в українському застосунку "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарплату нараховують прикордонникам та чи мають вони право на додаткові виплати.