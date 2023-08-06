Окрім зарплати, мають право на різні доплати: які нарахування отримують прикордонники

Прикордонникам не нараховують лише "бойові", однак якщо боєць перебуватиме в зоні бойових дій, йому будуть виплачувати 100 тисяч гривень

Кожен військовий в Україні забезпечений певними виплатами, преміями та компенсаціями за свою роботу. Тож, які зарплати, додаткові винагороди та що входить в грошове забезпечення військових Держприкордонслужби, повідомляється в ДПСУ.

Як мовиться на сайті, збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби від 30 до 55%. Відповідно, мінімальний рівень зарплати військових ДПСУ становить 20 100 гривень.

Які складові заробітних плат бійців Держприкордонслужби

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Чи мають право такі бійці на грошову допомогу

Щодо виплати "бойових" 100 тисяч гривень, у ДПСУ кажуть, що ці гроші продовжать отримувати лише ті військовослужбовці, які воюють із противником на передовій.

"Те ж саме стосується сімей полонених і зниклих безвісти – виплати винагороди у розмірі 100 тис. грн для них також зберігаються", – мовиться на сайті.

Тобто військовослужбовці ДПСУ, які не виконують бойових (спеціальних) завдань у складі активних угруповань військ Сил оборони держави та перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, отримують лише основне грошове забезпечення (зарплату).

Однак, якщо такі військові перебувають у зоні бойових дій і виконують свої службові обов'язки на фронті, то вони можуть чекати на нарахування бойових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які військові в Україні можуть отримати понад 700 тисяч гривень.