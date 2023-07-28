Треба звертатись до ПФУ: у бійців, які пішли служити вдруге, можуть забрати частину нарахувань

Зазвичай, після звільнення з повторної служби, військовий пенсіонер отримує більшу суму

Військові в Україні, які вдруге пішли служити і захищати країну під час війни мають право як на грошове забезпечення під час роботи, так і на пенсію. Однак є ситуації, коли останнє нарахування для бійців може зменшитись.

Як повідомляє головна юристка Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лариса Вербіло в інтерв’ю АрміяInform, зазвичай розмір пенсії, який нарахують звільненому вдруге військовослужбовцю, стає більшим.

Однак бувають ситуації, коли війни боєць отримував більше, ніж після служби у надскладних і небезпечних умовах війни.

"Уявімо таку ситуацію: військовослужбовець ЗСУ або іншого збройного формування чи силового відомства, наприклад МВС, був на керівній посаді. Тож відповідно до свого звання, вислуги і, головне, посадового окладу йому було призначено доволі велику пенсію. Але під час мобілізації він потрапив у підрозділ на посаду звичайного стрільця. Тому, відповідно, при звільненні, навіть за умов збільшення вислуги років, його пенсія може стати меншою", – пояснила вона.

В такому випадку вона радить бути уважними і пам’ятати, що кожна людина може подавати заяву про переведення з одного виду пенсії на інший. У такому випадку, щоб не зменшився розмір пенсії, треба звернутися по пораду до юристів або до фахівців Пенсійного фонду, які після певних прорахунків порадять — залишатися на старій пенсії чи оформляти нову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про щомісячні премії для всіх військових ЗСУ, окрім строковиків.