Щомісячні премії для військових ЗСУ: доплати можуть здійснюватися не в повному обсязі

Є три умови, за яких призначається нарахування

Українські військові мають право на грошове забезпечення та виплати. Однак бійці можуть ще отримати й щомісячні премії.

Як повідомляють фахівці "Юридичної сотні" на сторінці у Facebook, премію мають призначати командири (начальники) військових частин військових навчальних закладів, установ та інших структурних підрозділів ЗСУ.

На сторінці мовиться, що військовим строкової служби не нараховуються премії.

Розмір щомісячної премії, але не менше 10% посадового окладу, встановлює Міністр оборони для відповідних категорій військовослужбовців. Сума формується, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони, та особливостей проходження військової служби.

Щомісячна премія виплачується на підставі наказу командира військової частини, який видається до 5 числа місяця, наступного за місяцем преміювання, з урахуванням:

військової дисципліни,

наявності дисциплінарних стягнень,

показників виконання службових обов’язків.

Є випадки, коли не вся сума надходитиме бійцям

При порушенні військової дисципліни, незадовільному виконанні службових обов’язків щомісячна премія виплачується в таких розмірах:

у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "догана", оголошеного письмовим наказом (розпорядженням) командира — 90% встановленого розміру щомісячної премії;

у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "сувора догана", оголошеного письмовим наказом (розпорядженням) командира — 80% встановленого розміру щомісячної премії;

у разі накладення на військовослужбовця двох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана"), оголошених письмовим наказом (розпорядженням) командира — 60% встановленого розміру щомісячної премії;

у разі накладення на військовослужбовця трьох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана"), оголошених письмовим наказом (розпорядженням) командира — 50% встановленого розміру щомісячної премії.

Командир військової частини здійснює преміювання в зазначених розмірах за календарний місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право у бійця, який пішов на повторну службу, забрати пенсію за вислугу років.