Ежемесячные премии для военных ВСУ: доплаты могут производиться не в полном объеме

Есть три условия, при которых назначается начисление

Украинские военные имеют право на денежное обеспечение и выплаты. Однако бойцы могут получить еще и ежемесячные премии.

Как сообщают специалисты "Юридической сотни" на странице Facebook, премию должны назначать командиры (начальники) воинских частей военных учебных заведений, учреждений и других структурных подразделений ВСУ.

На странице говорится, что военным срочной службы не начисляются премии.

Размер ежемесячной премии, но не менее 10% должностного оклада, устанавливает Министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих. Сумма формируется исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете Министерства обороны, и особенностей прохождения военной службы.

Ежемесячная премия выплачивается на основании приказа командира воинской части, который выдается до 5 числа месяца, следующего за месяцем премирования, с учетом:

военной дисциплины,

наличия дисциплинарных взысканий,

показателей исполнения служебных обязанностей.

Есть случаи, когда не вся сумма будет поступать бойцам

При нарушении военной дисциплины, неудовлетворительном исполнении служебных обязанностей ежемесячная премия выплачивается в следующих размерах:

в случае наложения на военнослужащего дисциплинарного взыскания "выговор", объявленного письменным приказом (распоряжением) командира — 90% установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения на военнослужащего дисциплинарного взыскания "строгий выговор", объявленного письменным приказом (распоряжением) командира — 80% установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения на военнослужащего двух дисциплинарных взысканий "выговор" ("строгий выговор"), объявленных письменным приказом (распоряжением) командира — 60% установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения на военнослужащего трех дисциплинарных взысканий "выговор" ("строгий выговор"), объявленных письменным приказом (распоряжением) командира — 50% установленного размера ежемесячной премии.

Командир воинской части осуществляет премирование в указанных размерах за календарный месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило сообщение о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право у пошедшего на повторную службу бойца забрать пенсию за выслугу лет.