Пошел во второй раз служить: имеют ли право у таких бойцов забрать пенсию за выслугу лет

Экспертка рассказала, имеют ли право у пошедшего на повторную службу бойца забрать пенсию за выслугу лет

В защиту Украины во время войны стало много бойцов и среди них есть те, что пошли служить во второй раз. Всем военным странам предусмотрены выплаты и пенсии. Изменятся ли у таких военных пенсия, рассказывает Главная юрист Левобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Лариса Вербило в интервью АрмияInform.

Если военный пенсионер повторно принят на военную службу во время мобилизации, по призыву в особый период в качестве резервиста или по контракту во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня увольнения, выплата его пенсии не прекращается.

"То есть вместе с денежным обеспечением, как военнослужащий ВСУ, он продолжает получать начисленную ему ранее пожизненную пенсию за выслугу лет ", — говорится в сообщении.

После увольнения со службы лицу, который к моменту призыва уже получал "военную" пенсию, будет произведен перерасчет с учетом выслуги во время военного положения и размера его денежного обеспечения

Для перерасчета пенсии уполномоченный орган министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, предоставляет денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного обеспечения, расчет выслуги лет военнослужащего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о месячных выплатах для бойцов из лиц офицерского состава.