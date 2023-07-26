Пішов вдруге служити: чи мають право у таких бійців забрати пенсію за вислугу років

Експертка розповіла, чи мають право у бійця, який пішов на повторну службу, забрати пенсію за вислугу років

На захист України під час війни стало багато бійців і серед них є ті, що пішли служити вдруге. Усім війсковим країною передбачені виплати й пенсії. Тож, чи зміняться у таких військових пенсія, розповідає Головна юристка Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лариса Вербіло в інтерв’ю АрміяInform.

Якщо військового пенсіонера повторно прийнято на військову службу під час мобілізації, за призовом в особливий період як резервіста або за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення, виплата його пенсії не припиняється.

"Тобто разом із грошовим забезпеченням, як військовослужбовець ЗСУ, він продовжує отримувати нараховану йому раніше довічну пенсію за вислугу років", — мовиться у повідомленні.

Після звільнення зі служби особі, яка на момент призову вже отримувала "військову" пенсію, буде зроблено перерахунок з урахуванням вислуги під час воєнного стану та розміру його грошового забезпечення.

Для перерахунку пенсії уповноважений орган міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, надає грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення, розрахунок вислуги років військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про місячні виплати для бійців з осіб офіцерського складу.