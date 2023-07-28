Следует обращаться в ПФУ: у бойцов, которые пошли служить во второй раз, могут забрать часть начислений

Обычно после увольнения с повторной службы военный пенсионер получает большую сумму

Военные в Украине, которые во второй раз пошли служить и защищать страну во время войны, имеют право как на денежное обеспечение во время работы, так и на пенсию. Однако есть ситуации, когда последнее начисление для бойцов может снизиться.

Как сообщает главная юристка Левобережного киевского местного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи Лариса Вербило в интервью АрмияInform, обычно размер пенсии, который начислят уволенному во второй раз военнослужащему, становится больше.

Однако бывают ситуации, когда войны боец получал больше, чем после службы в сверхсложных и опасных условиях войны.

"Представим такую ситуацию: военнослужащий ВСУ или иного вооруженного формирования или силового ведомства, например МВД, был на руководящей должности. Поэтому согласно своему званию, выслуге и, главное, должностному окладу ему была назначена достаточно большая пенсия. Но во время мобилизации он попал в подразделение на должность обычного стрелка. Поэтому, соответственно, при увольнении, даже при условии увеличения выслуги лет, его пенсия может стать меньше", – пояснила она.

В таком случае он советует быть внимательным и помнить, что каждый человек может подавать заявление о переводе с одного вида пенсии на другой. В таком случае, чтобы не уменьшился размер пенсии, нужно обратиться за советом к юристам или специалистам Пенсионного фонда, которые после определенных просчетов посоветуют — оставаться на старой пенсии или оформлять новую.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ежемесячных премиях для всех военных ВСУ, кроме срочников.