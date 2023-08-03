Грошова допомога у розмірі більше 700 тисяч: хто з військових має на неї право

Існує чотири різні фінансові нарахування, розмір яких залежатиме від багатьох факторів служби

Який день поспіль військові мужньо боронять Україну і за свою роботу отримують грошове забезпечення, яке складається з різних виплат. В більшості випадків бійці зазнають поранень під час службового обов'язку, тож державою передбачено одноразову грошову виплату у разі каліцтва.

Як повідомляє юрист Михайло Лобунько, бійці мають право отримати виплату у зв’язку з інвалідністю і її розмір залежить від різних факторів, зокрема ступінь час, місце, та ступінь поранення.

Тож, за словами Лобунько, якщо військовий, виконуючи бойове завдання, отримав травму, яка призвела до інвалідності ІІ групи, то він отримає одноразову виплату в розмірі 300 прожиткових мінімумів (776 700 гривень).

У разі, якщо у бійця та ж сама група інвалідності, яка була спричинена захворюванням чи нещасного випадку під час проходження служби, то фінансова допомога буде дорівнювати 90 прожиткових мінімумів (233 010 гривень).

Юрист також пояснив, чи передбачена якась фінансова допомога від держави тим бійцям, які мають часткову втрату працездатності, котра не підпадає під поняття інвалідності.

Зокрема, на ОГД мають право військовослужбовці, які отримали поранення, каліцтво, травму чи контузію, унаслідок чого частково була втрачена працездатність. Тому їм передбачена виплата у розмірі 70 прожиткових мінімумів (181 230 гривень).

Також військовослужбовці строкової служби, які отримали поранення, травму, каліцтво чи контузію під час виконання обов’язків цієї служби, то для них передбачено одноразову виплату, розмір якої дорівнює 50 прожиткових мінімумів (129 450 гривень).

Він додає, що остання грошова допомога також стосується і військовозобов’язаних та резервістів, яких призвали на збори чи проходження служби у резерві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати та можливості будуть отримувати строковики з 1 серпня.