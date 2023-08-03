Денежная помощь в размере более 700 тысяч: кто из военных имеет на нее право

Существует четыре разных финансовых начисления, размер которых будет зависеть от многих факторов службы

Который день подряд военные мужественно защищают Украину и за свою работу получают денежное обеспечение, состоящее из разных выплат. В большинстве случаев бойцы получают ранения во время служебного долга, поэтому государством предусмотрена единовременная денежная выплата в случае увечья.

Как сообщает юрист Михаил Лобунько, бойцы имеют право получить выплату в связи с инвалидностью и ее размер зависит от разных факторов, в частности степень времени, места и степени ранения.

По словам Лобунько, если военный, выполняя боевое задание, получил травму, которая привела к инвалидности ІІ группы, то он получит единовременную выплату в размере 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен).

В случае, если у бойца та же группа инвалидности, вызванная заболеванием или несчастного случая во время прохождения службы, то финансовая помощь будет равна 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен).

Юрист также объяснил, предусмотрена ли какая-либо финансовая помощь от государства тем бойцам, которые имеют частичную потерю трудоспособности, не подпадающей под понятие инвалидности.

В частности, на ОГД имеют право военнослужащие, получившие ранения, увечье, травму или контузию, в результате чего частично была потеряна трудоспособность. Поэтому им предусмотрена выплата в размере 70 прожиточных минимумов (181230 гривен).

Также в военнослужащей срочной службы, получивших ранения, травму, увечье или контузию во время исполнения обязанностей этой службы, то для них предусмотрена единовременная выплата, размер которой равен 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен).

Он добавляет, что последняя денежная помощь также касается и военнообязанных и резервистов, призываемых на сборы или прохождение службы в резерве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты и возможности будут получать срочники с 1 августа.