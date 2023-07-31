Дополнительное ежемесячное вознаграждение и не только: какие возможности будут у срочников ВСУ с 1 августа

Срочники будут получать ежемесячно дополнительное денежное вознаграждение

В правилах начисления денежного обеспечения для военных произошли изменения: президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доплатах военным во время военного положения, который среди прочего предусматривает нововведение для бойцов срочной службы.

Как говорится в законе, во время действия военного положения военнослужащие срочной военной службы будут получать ежемесячно дополнительное вознаграждение в размере 6000 гривен.

Кроме того, военнослужащие срочной службы, у которых она закончилась во время военного положения, а также те, военная служба которых продлена сверх установленных сроков и которые во время действия военного положения отслужили не менее шести месяцев, по их собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

Также вводится обязательное направление граждан, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, ранее не проходивших военную в ВСУ или других военных формированиях и правоохранительных органах, на курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности, а также установление обязанности для командиров по недопущению привлечения к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у военных пенсионеров может быть уменьшена пенсия из-за особенностей службы.