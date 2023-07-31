Додаткова щомісячна винагорода і не тільки: які можливості будуть у строковиків ЗСУ з 1 серпня

Строковики отримуватимуть щомісяця додаткову грошову винагороду

У правилах нарахування грошового забезпечення для військових відбулись зміни: президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати військовим під час воєнного стану, який серед іншого передбачає нововведення для бійців строкової служби.

Як мовиться в законі, під час дії воєнного стану військовослужбовці строкової військової служби отримуватимуть щомісяця додаткову винагороду у розмірі 6000 гривень.

Крім того, військовослужбовці строкової служби, у яких вона закінчилася під час воєнного стану, а також ті, військову службу яких продовжено понад встановлені терміни і які під час дії воєнного стану відслужили не менше шести місяців, за їх власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

Також запроваджується обов’язкове направлення громадян, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які раніше не проходили військову в ЗСУ або в інших військових формуваннях та правоохоронних органах, на курс базової військової підготовки та підготовку за військово-обліковою спеціальністю, а також встановлення обов’язку для командирів щодо недопущення залучення до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у військових пенсіонерів може бути зменшена пенсія через особливості служби.