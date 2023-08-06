Кроме зарплаты, имеют право на различные доплаты: какие начисления получают пограничники

Пограничникам не начисляют только "боевые", однако если боец будет находиться в зоне боевых действий, ему будут выплачивать 100 тысяч гривен

Каждый военный в Украине обеспечен определенными выплатами, премиями и компенсациями за работу. Итак, какие зарплаты, дополнительные вознаграждения и входящие в денежное обеспечение военных Госпогранслужбы, сообщается в ГПСУ.

Как говорится на сайте, увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы от 30 до 55%. Соответственно, минимальный уровень зарплаты военных ГПСУ составляет 20100 гривен.

Какие составляющие заработных плат бойцов Госпогранслужбы

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премии);

одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения.

Имеют ли право такие бойцы на денежную помощь

Относительно выплаты "боевых" 100 тысяч гривен, в ГПСУ говорят, что эти деньги продолжат получать только военнослужащие, которые воюют с противником на передовой.

"То же самое касается семей пленных и пропавших без вести – выплаты вознаграждения в размере 100 тыс. грн для них также сохраняются ", – говорится на сайте.

То есть военнослужащие ГПСУ, которые не выполняют боевые (специальные) задачи в составе активных группированных войсках Сил обороны государства и находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, получают только основное денежное обеспечение (зарплату).

Однако если такие военные находятся в зоне боевых действий и выполняют свои служебные обязанности на фронте, то они могут ожидать начисления боевых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие военные в Украине могут получить более 700 тысяч гривен.