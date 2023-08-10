Деньги на собственное дело: какие гранты могут получить ветераны от государства

Есть три направления выплачивания, которые несут в себе разные суммы и условия

В Украине ветераны войны, кроме дополнительной четырехкратной выплаты от Красного Креста, могут получить от государства еще дополнительные деньги.

Эти гранты будут предоставляться ветеранам и членам их семей на развитие или открытие собственного дела в рамках проекта "єРабота", как говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Кому выплатят деньги на дело

250 тысяч гривен — начисляется на собственный бизнес при создании в нем по меньшей мере одного рабочего места.

500 тысяч гривен — предоставляется члену семьи участника боевых действий, если в бизнесе будет не менее двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе: 70% вносит государство, 30% должны быть собственными средствами нового предпринимателя.

1 млн гривен — Такую сумму может получить ветеран, который до этого был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие получения этой выплаты – создание от 4 рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Здесь, как и во второй программе, софинансирование будет 70% на 30%.

Чтобы получить выплату, нужно ветерану подать заявление в украинском приложении "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату начисляют пограничникам и имеют ли они право на дополнительные выплаты.