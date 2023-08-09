До 26 тисяч гривень за перший контракт в ЗСУ: від чого він залежатиме розмір виплати
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Є умови, коли військовому не буде здійснюватись нарахування
Кожен військовий, який виконує свій службовий обов'язок в Україні, має право не лише на місячне грошове забезпечення, а й на одноразову фінансову допомогу при укладенні першого контракту.
Сума ОГД вимірюється в залежності від звання, яке матиме військовослужбовець, як повідомляє Armyinform.
Розмір ОГД у 2023 році становитиме:
- особам рядового складу — вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (21 472 грн);
- особам сержантського і старшинського складу — дев’ять розмірів впрожиткового мінімуму для працездатних осіб (24 156 грн);
- особам офіцерського складу — десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26 840 грн).
Особи, які мають право на виплату допомоги:
- особи, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
- особи, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки й більше;
- особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на 1 рік і більше;
- особи, які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на сержантські та старшинські посади, військові офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів та військових кафедр, за умови початку виконання обов’язків за цими посадами.
Є ситуації, коли в ОГД можуть відмовити, зокрема:
- особам рядового складу, які в період проходження військової служби за контрактом уклали контракт на посади сержантського та старшинського складу;
- особам сержантського та старшинського складу, яких у період проходження військової служби за контрактом прийнято до офіцерського складу;
- особам офіцерського складу, які в період проходження кадрової військової служби в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу за контрактом;
- у разі продовження військової служби за новим контрактом;
- у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених з військової служби за контрактом;
- у разі підписання контракту для проходження військової служби в ЗСУ особами, звільненими з військової служби за контрактом з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.
Які умови нарахування:
- є рапорт командира;
- набрав чинності перший контракт;
- є документ на призначення посади
- боєць почав виконувати свої обов'язки за посадою на підставі наказу.
Однак, важливо наголосити на тому, що у разі укладання контракту військовослужбовцем під час навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових коледжах або навчальних частинах (центрах), фінансова допомога виплачується після закінчення навчання, у військових частинах, до яких особу призначено для проходження служби.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поранені військові мають право на компенсацію.