Не тільки зарплату: які виплати отримує бойовий медик в Україні

Медики рятують не одне життя на фронті кожного дня

Кожен військовий в Україні забезпечений певними виплатами, преміями та компенсаціями за свою роботу. Тож, військові лікарі також мають право на зарплати та додаткові винагороди.

Як раніше повідомляла пресслужба Міністерства оборони, "лікар у військах із 1 січня отримуватиме "на руки" від 20 тис. грн. Фахівці з базовою та незакінченою вищою медичною освітою — від 13,5 тис. грн".

Тож, підвищене грошове забезпечення для бойових медиків нараховується з 1 січня 2022 року.

А за даними видання Міноборони України ArmyInform, бойові медики, які працюють в військових госпіталях, що включені до складу діючих угрупувань військ Сил оборони держави, також можуть отримувати винагороду у разі виконання ними бойових спеціальних завдань згідно з бойовими наказами. Тобто, їм виплачуватиметься 30 тисяч гривень.

Однак решті військових медиків, які працюють в клінічних центрах в тилу — додаткова виплата не здійснюватиметься.

"При цьому винагорода нараховується в розрахунку на місяць пропорційного часу виконання спеціальних завдань", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як бійцям отримати щомісячні премії.